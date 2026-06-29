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Науседа заявив, що готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Науседа заявив, що готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею
Навроцький прийняв лідерів Литви, Латвії, Естонії та Румунії
фото: Канцелярія президента Польщі

Науседа: Минуле має значення, але сьогодення є ще важливішим, особливо в умовах, коли триває жорстока війна Росії проти України

Президент Польщі Кароль Навроцький прийняв президентів Литви, Латвії, Естонії та Румунії на неформальній зустрічі в Юраті напередодні саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Обговорювалися спільні позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі. Під час переговорів було визначено пріоритети регіональної співпраці та безпеки в Балтійському та Чорноморському басейнах, а також обговорено ключові питання трансатлантичних відносин», – повідомила Канцелярія президента Польщі.

Учасники також зосередилися на зміцненні східного флангу НАТО, розвитку оборонного потенціалу Європи та діяльності в рамках «Бухарестської дев’ятки» та «Ініціативи трьох морів». За інформацією канцелярії, президенти порушили питання, пов’язані з розвитком енергетичної та транспортної інфраструктури в регіоні. Вони також обговорили майбутнє Європейського Союзу та основні виклики, що стоять перед блоком.

Під час зустрічі було порушено питання погіршення відносин між Польщею та Україною. Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв про свою готовність виступити посередником між Варшавою та Києвом, за умови, що обидві сторони виявлять таку готовність.

«У неформальній обстановці ми також поговоримо про це питання, яке для мене є надзвичайно важливим», – зазначив литовський лідер. Науседа додав, що хотів би почути позицію президента Навроцького щодо причин конфлікту та шляхів його вирішення.

«Минуле має значення, але сьогодення є ще важливішим, особливо в умовах, коли триває жорстока війна Росії проти України», – підкреслив Науседа.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Володимир Зеленський Кароль Навроцький Польща скандал

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