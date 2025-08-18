Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва

За два роки Москва наростила виробництво дронів у 60 разів

На початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Про це повідомив «Главкому» керівник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, йдеться у публікації «Імперія дронів». Як працює конвеєр смерті Путіна: дані розвідки та розслідувачів».

Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Звіт про російське виробництво дронів від української розвідки

Фактично за два роки Кремль від повної залежності від іранських «шахедів» зміг перейти до повністю власного масового виробництва цієї зброї. Ще у 2022-му Росія не мала жодної лінії складання ударних дронів.

Нагадуємо, що лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

Раніше «Главком» писав, що Росія активно вербує молодих жінок з Африки, Азії та Латинської Америки нібито для «навчання та роботи у сфері обслуговування». Насправді жінок відправляють до Татарстану, в особливу економічну зону «Алабуга», де вони працюють на виробництві ударних дронів-камікадзе.

Умови на цих підприємствах важкі: 12-годинні зміни, постійний нагляд, контакти з токсичними речовинами, мінімальна оплата. Жодного «навчання», яке обіцяють під час вербування, жінки там не отримують.