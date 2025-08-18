Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва
Росіяни щодня виготовляють сотні БпЛА
колаж: glavcom.ua

За два роки Москва наростила виробництво дронів у 60 разів

На початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Про це повідомив «Главкому» керівник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, йдеться у публікації «Імперія дронів». Як працює конвеєр смерті Путіна: дані розвідки та розслідувачів».

Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Звіт про російське виробництво дронів від української розвідки
Звіт про російське виробництво дронів від української розвідки

Фактично за два роки Кремль від повної залежності від іранських «шахедів» зміг перейти до повністю власного масового виробництва цієї зброї. Ще у 2022-му Росія не мала жодної лінії складання ударних дронів.

Нагадуємо, що лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

Раніше «Главком» писав, що Росія активно вербує молодих жінок з Африки, Азії та Латинської Америки нібито для «навчання та роботи у сфері обслуговування». Насправді жінок відправляють до Татарстану, в особливу економічну зону «Алабуга», де вони працюють на виробництві ударних дронів-камікадзе.

Умови на цих підприємствах важкі: 12-годинні зміни, постійний нагляд, контакти з токсичними речовинами, мінімальна оплата. Жодного «навчання», яке обіцяють під час вербування, жінки там не отримують.

Читайте також:

Теги: безпілотник ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
За словами Буданова, ті, хто намагається завербувати людину, можуть прикриватися ким завгодно, зокрема, українською або європейською розвідкою
Буданов розповів, як відбувається вербування
5 серпня, 14:45
Розвідка отримала дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії
Розвідка отримала дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії
3 серпня, 11:33
Такі дрони мають характерний звук і «радіолокаційно він відображається як крилата ракета
Ігнат підтвердив застосування росіянами реактивних «Шахедів»: подробиці нових атак
31 липня, 12:17
Бескрестнов: Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає
Звук війни змінюється: Росія почала використовувати новий тип «Шахедів»
31 липня, 08:53
Міністерка оборони пообіцяла залучити додаткові сили литовської армії
Литва збирається посилити ППО через інцидент з російським безпілотником
28 липня, 14:58
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі – CNN
28 липня, 12:37
Григоров: Росія продовжує терор мирних міст
Атака на Суми: Російський дрон влучив у центр міста
26 липня, 15:25
На об'єкті підлітків залучають не лише до складання безпілотників в «Алабузі», а й до будівельних робіт
Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
25 липня, 16:08

Девайси

Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва
Росія шаленими темпами нарощує випуск «шахедів»: ГУР повідомив цифри щоденного виробництва
Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?
Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?
Китайці розробили робот-пилосос із двома ШІ-руками
Китайці розробили робот-пилосос із двома ШІ-руками
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом
Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом
Українська армія поповнилася роботами вітчизняного виробництва
Українська армія поповнилася роботами вітчизняного виробництва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
17K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3656
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2383
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
2008
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua