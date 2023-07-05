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Порошенко у Брюсселі розказав про безпрецедентну ситуацію в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко у Брюсселі розказав про безпрецедентну ситуацію в Україні
Петро Порошенко бере участь в роботі Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС
фото: Європейська солідарність

«Важливо максимально ефективно скористатись вікном можливостей для прискорення реформ»

Петро Порошенко, який у Брюсселі бере участь в роботі Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, заявив про безпрецедентну консолідацію українського суспільства навколо євроінтеграції нашої держави. Він закликав використати це унікальне вікно можливостей, щоб до кінця 2023 року розпочати передвступні переговори. 

Після зустрічі з Єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї Порошенко зазначив, що для проривного результату потрібно виконати всі рекомендації Єврокомісії. 

«Дякую Комісару ЄС за предметну та щиру розмову. Головна тема – забезпечення належного виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії для позитивного рішення лідерів ЄС щодо початку передвступних переговорів. Наголосив на безпрецедентній єдності та консолідації влади, опозиції та громадянського суспільства навколо курсу на набуття членства в Європейському Союзі», – написав Порошенко у Facebook.

«Важливо максимально ефективно скористатись вікном можливостей для прискорення реформ та започаткування передвступних переговорів до кінця цього року. Цих проривних рішень очікує українське суспільство і українські герої на фронті. Бо кожен крок до членства в ЄС – це успіх української державності, наш крок в майбутнє і нищівна поразка путінського режиму», – переконаний п’ятий президент.

«Проте варто усвідомити, що оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства», – зазначає Петро Порошенко.

Стан виконання рекомендацій обговорили також на зустрічі з Генеральним директором з питань розширення та сусідства Європейської Комісії Гертом Яном Купманом. «Безпосередньо у нього в руках «українське досьє» для вступу до Євросоюзу. Вдячний за глибоке розуміння та підтримку України і нашого народу на шляху до членства в ЄС в теперішніх складних безпекових умовах», – повідомив п’ятий президент.

«Ми не маємо жодного морального права схибити. Бо головним критерієм для визначення готовності чи неготовності України до подальших етапів приєднання до Євросоюзу є результативність українських реформ», – наголосив Порошенко у Facebook.

У контексті багаторічної програми фінансової підтримки з боку ЄС нашої держави Петро Порошенко передав єврочиновникам бачення щодо окремих невідкладних кроків для досягнення цілей цієї програми.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Європейський союз

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