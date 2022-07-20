Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії

Рішення буде опубліковано 21 липня в офіційному журналі ЄС

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України. Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників. Про це інформує кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС тепер дали зелене світло сьомому пакету санкцій ЄС проти Росії. Золото, зокрема золоті прикраси, включені (в санкції, – ред.). Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра», – повідомляє Джозвяк.

Очікується, що буде запроваджено заборону на імпорт російського золота. Також будуть застосовані обмежувальні заходи до 55 осіб та буде посилено контроль за товарами та технологіями подвійного призначення.

Рішення буде опубліковано 21 липня в офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.

Нагадаємо, 15 липня Європейська комісі анонсувала сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти Україну.

Відомо, що сьомий санкційний пакет буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема – G7. Єврокомісія також пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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