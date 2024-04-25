На польському березі Західного Бугу затримали «туристів»-ухилянтів з України (фото)

За незаконний перетин державного кордону України ділки брали з чоловіків від 3000 до 9000 доларів

Правопорушників затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні

У Волинській області викрили протиправну діяльність із незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організатори схеми з одягали громадян військовозобов’язаного віку в гідрокостюми та на човнах відправляли в «подорож» до Польщі. За незаконний перетин державного кордону України ділки брали з чоловіків від 3000 до 9000 доларів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Правопорушників затримали оперативники Волинського прикордонного загону у взаємодії з польськими колегами.

Речові докази, вилучені у організаторів злочинної схеми під час санкціонованих обшуків фото Державна прикордонна служба України

Зазначається, що закордонну «подорож» для шістьох громадян України організували троє мешканців Володимирського району Волині. Правопорушників нещодавно затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні.

У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час них правоохоронці вилучили: гумовий човен, гідрокостюми, засоби зв’язку, гроші, транспортний засіб, яким чоловіків доправляли до кордону, а також інші предмети, що вказують на протиправну діяльність волинян.

Усім трьом фігурантам оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту фото Державна прикордонна служба України

Днями всім трьом фігурантам оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, урядовці працюють над новими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації та служби у війську. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За словами очільника Мін'юсту, нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Нині уряд напрацьовує зміни до своїх постанов.

«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків – у тому плані, що зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа», – зазначив Малюська.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

До слова, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – йдеться у постанові.

Нові вимоги не стосуються чоловіків, яким на законних підставах дозволено виїжджати за межі України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.