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Вартість пшениці зросла після обстрілу РФ торгового судна в Чорному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вартість пшениці зросла після обстрілу РФ торгового судна в Чорному морі
Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні зернової угоди
фото з відкритих джерел

Вантажне судно прямувало до українського порту Ізмаїл

Ціни на пшеницю зросли після того, як російський військовий корабель обстріляв вантажне судно у Чорному морі у спробі зупинити його для перевірки, оскільки напруженість на ключовому водному шляху продовжує зростати. Про це повідомляє Bloomberg.

Суховантаж прямував до українського порту Ізмаїл, коли російський патрульний корабель військово-морського флоту відкрив вогонь після того, як оператори корабля не відповіли на запит про огляд, повідомило військове міністерство Росії. Після цього судну нібито дозволили відновити рейс, повідомили у міністерстві, не уточнивши, який вантаж – якщо такий є – воно перевозило.

Ціни на пшеницю зросли після того, як російський військовий корабель обстріляв вантажне судно у Чорному морі
Ціни на пшеницю зросли після того, як російський військовий корабель обстріляв вантажне судно у Чорному морі
фото: Bloomberg

Ф'ючерси зросли приблизно на 1,2% до $6,56 за бушель після падіння на 1,5% у п'ятницю.

Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку постачання російської пшениці до 48 млн тонн на сезон 2023-24 років. Це означає, що майже чверть світової торгівлі пшеницею буде тепер приходиться з Росії.

Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні угоди, що дозволяла безпечний прохід суден, що експортують українське зерно та інші продукти харчування з портів Великої Одеси. Занепокоєння також залишається після того, як близько тижня тому український безпілотник атакував нафтовий танкер під російським прапором. Пшениця, як і раніше, залишається приблизно на 17% нижче цього року на тлі небувалих урожаїв.

Нагадаємо, вчора в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу.

До слова, міноборони РФ стверджувало, що корабель «Васілій Биков» примусив суховантажу «Сукра Окан» зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадив на нього свою доглядову команду. Втім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією.

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Теги: зерно пшениця росія ціни

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