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Міністерство оборони анонсувало реформу ВЛК

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністерство оборони анонсувало реформу ВЛК
фото: glavcom.ua

Перший етап реформи передбачає створення електронного направлення на ВЛК

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу військово-лікарської комісії. Вона проходитиме у два етапи: перший – до 28 лютого, другий – до осені 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

За словами міністра, перший етап передбачає створення електронного направлення на ВЛК. Водночас другий – розділення між медичними та адміністративними даними, що дасть можливість проходити комісію без територіальної прив'язки.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня. Цю інформацію також підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що він та міністерка економіки Юлія Свириденко сьогодні поїдуть на перемовини з американськими партнерами.

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Теги: Міноборони українці мобілізація Україна Рустем Умєров

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