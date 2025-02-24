Трамп анонсував «великі угоди» з економічного розвитку з Росією

Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, РФ би ніколи не напала на Україну»

«Я веду серйозні переговори з Путіним щодо припинення війни, щодо великих угод у сфері економічного розвитку між США та РФ»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережах.

Політик повідомив, що сьогодні до нього приєднався очільник Франції Еммануель Макрон для участі в саміті G7. Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, РФ би ніколи не напала на Україну».

«Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, який зараз є головою G7, щоб відзначити третю річницю війни між Росією та Україною – війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Усі висловили своє прагнення побачити кінець цієї війни, а я наголосив на важливості критично необхідної «Угоди про критичні мінерали та рідкоземельні елементи» між США та Україною, яку ми сподіваємося підписати дуже скоро!» – написав Трамп.

За його словами, угода, яка є «економічним партнерством», забезпечить «повернення американському народу десятків мільярдів доларів» і військового обладнання, надісланих до України, а також нібито сприятиме зростанню української економіки.

«Водночас я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни, а також щодо великих угод у сфері економічного розвитку між США та Росією. Переговори проходять дуже добре!» – наголосив Трамп.

скриншот: Truth Social

Нагадаємо, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо. Зеленський взяв участь у конференції із Києва разом із Трюдо. Трамп та Макрон поєдналися із Вашингтона. Зеленський підкреслив, що всі прагнуть миру, аби зробити його максимально «надійним та стійким».

Також Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Раніше США запропонували свій варіант резолюції, яка не називає Росію агресором, а тільки закликає «негайно припинити конфлікт».

Як відомо, у Вашингтоні заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц.