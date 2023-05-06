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Представники ЄС закликали притягти Росію до відповідальності за екоцид в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Представники ЄС закликали притягти Росію до відповідальності за екоцид в Україні
СЕК: «Соціально-економічний комітет разом із Європейським парламентом закликає визнати екоцид кримінальним злочином за законодавством ЄС»
фото: eugov.chmnu.edu.ua

Російська агресія призвели до знищення великих масивів лісів, забруднення повітря та води в Україні, на яку припадає 35% біорізноманіття Європи

Європейський соціально-економічний комітет (СЕК) закликав Європейський союз притягти Росію до кримінальної відповідальності за злочин екоциду, скоєного під час війни в Україні. Про це йдеться в заяві СЕК.

На квітневому пленарному засіданні СЕК закликав ЄС задокументувати й оцінити наслідки вторгнення Росії в Україну для довкілля, щоб сприяти справедливому післявоєнному відновленню навколишнього середовища в Україні.

«Соціально-економічний комітет разом із Європейським парламентом закликає визнати екоцид кримінальним злочином за законодавством ЄС. СЕК вважає, що це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти подібним екологічним катастрофам у майбутньому», – йдеться в заяві.

За даними, які наводить орган ЄС, російська агресія призвели до знищення великих масивів лісів, забруднення повітря та води. При цьому на Україну припадає 35% біорізноманіття Європи.

Зазначимо, що Європейський соціально-економічний комітет – це один із чотирьох консультативних органів ЄС. Він консультує Єврокомісію, Раду Євросоюзу та Європарламент, але не має законодавчих чи інших повноважень щодо ухвалення рішень.

Нагадаємо, що приблизно 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів опинилися на межі вимирання через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

Як повідомлялося, військові злочинці РФ вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова.

За попередніми підрахунками Міндовкілля, шкода навколишньому середовищу, завдана війною, становить уже понад два трлн грн.

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Теги: агресія злочин Європейський союз росія природа

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