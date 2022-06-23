У Миколаєві пролунали гучні вибухи

У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про гучні вибухи у місті. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними! У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу», – написав Сєнкевич.

Також у Миколаєві оголошена повітряна тривога.

Також про вибухи у Миколаєві учора, 22 червня, повідомляють місцеві видання. Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва. Також окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі.