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    Політика

    У Миколаєві пролунали гучні вибухи

    Окупанти знову обстрілюють Миколаїв - У Миколаєві пролунали гучні вибухи
    Окупанти знову обстрілюють Миколаїв
    фото ілюстраційне

    У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу

    Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про гучні вибухи у місті. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

    «У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними! У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу», – написав Сєнкевич.

    Також у Миколаєві оголошена повітряна тривога.

    Також про вибухи у Миколаєві учора, 22 червня, повідомляють місцеві видання. Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

    Нагадаємо, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва. Також окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві пролунали гучні вибухи