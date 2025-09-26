Головна Світ Соціум
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Генштаб (ілюстративне)

Міністр не надала подробиць про те, скільки дронів було помічено та де.

У ніч проти 26 вересня кілька дронів було помічено у Німеччині над Шлезвіг-Гольштейном. За словами міністра внутрішніх справ Сабіни Зюттерлін-Вак, наразі розслідується підозра у шпигунстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NDR.

Міністерство внутрішніх справ «веде інтенсивні та постійні переговори» з федеральним урядом та Бундесвером. Поліція посилює захист від дронів у координації з іншими північними німецькими землями. Міністр не надала подробиць про те, скільки дронів було помічено та де.

Звідки взялися дрони та що стоїть за прольотами, залишається незрозумілим. Усі органи влади дуже пильні, а ситуація з безпекою не змінилася, сказала Зюттерлін-Вак.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Зокрема, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Зокрема, у минулі вихідні над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції, зафіксували проліт неідентифікованих БпЛА. 25 вересня інформацію підтвердили у відповідній державній службі.

Над Німеччиною зафіксовано невідомі БпЛА
