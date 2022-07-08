Прем'єр-міністр ще однієї країни йде у відставку

Естонія має намір якнайшвидше сформувати новий уряд

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас повідомила про рішення покинути свій пост. Про це передає видання Delfi.

«Я сама внесла цю пропозицію, бо якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення», – заявила Каллас.

Каллас зазначила, що члени партії Isamaa («Батьківщина») мають намір якнайшвидше сформувати новий уряд.

«Важливо те, що в нинішній ситуації ми маємо чинний уряд більшості, і для мене важливо, щоб ми провели реформу освіти естонською мовою і зробили необхідні кроки, щоб допомогти людям впоратися з кризою», – додала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Вчора стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.