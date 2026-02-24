Головна Світ Політика
search button user button menu button

США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
США втретє за місяць затримали підсанкційний танкер
скріншот з відео

Судно Bertha перехопили поблизу Мальдівських островів через перевезення іранської та венесуельської нафти

Американські військові втретє за лютий перехопили нафтовий танкер, який перебував під санкціями США – цього разу операцію провели в Індійському океані поблизу Мальдівських островів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пентагону у соцмережі Х.

Йдеться про танкер Bertha під прапором Островів Кука, який перебуває під санкціями, запровадженими ще у січні 2020 року через перевезення іранської та венесуельської нафти. За інформацією американських військових, судно відстежували ще з вод Карибського моря. Перехоплення здійснили сили у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM).

«Протягом ночі американські війська здійснили перехоплення на борт судна Bertha, яке охоплювало право на відвідування, морське перехоплення та висадку на нього без інцидентів у зоні відповідальності INDOPACOM. Судно діяло всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, у Карибському басейні, та намагалося ухилитися від нього», – повідомили в Міністерстві оборони США.

3 фото
На весь екран
фото: @DeptofWar

У Пентагоні наголосили, що це вже третє подібне затримання підсанкційних нафтових танкерів упродовж лютого, що свідчить про посилення контролю за дотриманням санкційних обмежень на морських маршрутах.

Раніше, Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. За даними Пентагону, судно порушило карантинні обмеження для кораблів, які перебувають під санкціями, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Aquila II намагався втекти після перебування в Карибському морі, однак американські військові відстежували його маршрут від Карибів до Індійського океану.

Читайте також:

Теги: США санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією
Віткофф підтвердив плани щодо наступних переговорів США, України та Росії
24 сiчня, 22:52
CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема
CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема
4 лютого, 05:20
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32
Епштейн фінансував персональні тести та вивчав можливості редагування генів для уповільнення старіння
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
7 лютого, 07:32
Судно дотичне до експорту підсанкційної російської нафти
США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II
9 лютого, 17:36
Представники Трампа таємно зустрічалися з сепаратистами Альберти з питання незалежності
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
30 сiчня, 08:22
Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України 2 січня 2026 року
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
30 сiчня, 19:10
Роберт Дюваль сформував репутацію актора, який однаково переконливо працював як у великих голлівудських проєктах, так і в незалежному кіно
Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років
16 лютого, 21:39
США встановили новий дедлайн для переговорів про війну
Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати
Сьогодні, 15:26

Політика

Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику
Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua