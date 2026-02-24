США затримали підсанкційний танкер в Індійському океані

Судно Bertha перехопили поблизу Мальдівських островів через перевезення іранської та венесуельської нафти

Американські військові втретє за лютий перехопили нафтовий танкер, який перебував під санкціями США – цього разу операцію провели в Індійському океані поблизу Мальдівських островів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пентагону у соцмережі Х.

Йдеться про танкер Bertha під прапором Островів Кука, який перебуває під санкціями, запровадженими ще у січні 2020 року через перевезення іранської та венесуельської нафти. За інформацією американських військових, судно відстежували ще з вод Карибського моря. Перехоплення здійснили сили у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM).

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

«Протягом ночі американські війська здійснили перехоплення на борт судна Bertha, яке охоплювало право на відвідування, морське перехоплення та висадку на нього без інцидентів у зоні відповідальності INDOPACOM. Судно діяло всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, у Карибському басейні, та намагалося ухилитися від нього», – повідомили в Міністерстві оборони США.

фото: @DeptofWar

У Пентагоні наголосили, що це вже третє подібне затримання підсанкційних нафтових танкерів упродовж лютого, що свідчить про посилення контролю за дотриманням санкційних обмежень на морських маршрутах.

Раніше, Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. За даними Пентагону, судно порушило карантинні обмеження для кораблів, які перебувають під санкціями, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Aquila II намагався втекти після перебування в Карибському морі, однак американські військові відстежували його маршрут від Карибів до Індійського океану.