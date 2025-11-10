Головна Світ Економіка
Трамп пообіцяв кожному американцю $2 тис.

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп готовий на нові кроки заради американців
фото: Reuters

Трамп наголосив, що стягування мит з імпорту дозволить покрити державний борг, який сягає $37 трлн

Президент США Дональд Трамп пообіцяв заплатити всім американцям – окрім надбагатих громадян – понад $2 тис. за рахунок коштів, отриманих від стягування мит. Про це глава Білого дому написав у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social пише «Главком».

«Люди, які виступають проти мит, є дурнями! Ми тепер найбагатша і найшанованіша країна у світі, з майже нульовою інфляцією та рекордною ціною акцій на фондовому ринку... Рекордні інвестиції у США, заводи та фабрики ростуть по всій країні», – зазначив він.

Трамп також наголосив, що стягування мит з імпорту дозволить покрити державний борг, який сягає $37 трлн.

Нагадаємо, президент США  повідомив, що тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) наближається до кінця. За даними CNN, у Сенаті США справді було досягнуто двопартійної угоди щодо низки ключових питань. Дональд Трамп поклав повну відповідальність за тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) на демократів, стверджуючи, що саме їхня позиція перешкоджає ухваленню федерального бюджету на наступний рік.

До слова, президент США Дональд Трамп у неділю, 9 листопада, відвідав матч з американського футболу між командами «Вашингтон Коммандерс» та «Детройт Лайонс».

Раніше мережею почали ширитися фото, де президент США Дональд Трамп нібито спить під засідання в Овальному кабінеті. У Білому домі ці чутки заперечили. Зокрема про це висловився речник Білого дому Тейлор Роджерс.

Теги: США Вашингтон президент Дональд Трамп

