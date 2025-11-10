Трамп пообіцяв кожному американцю $2 тис.

Трамп наголосив, що стягування мит з імпорту дозволить покрити державний борг, який сягає $37 трлн

Президент США Дональд Трамп пообіцяв заплатити всім американцям – окрім надбагатих громадян – понад $2 тис. за рахунок коштів, отриманих від стягування мит. Про це глава Білого дому написав у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social пише «Главком».

«Люди, які виступають проти мит, є дурнями! Ми тепер найбагатша і найшанованіша країна у світі, з майже нульовою інфляцією та рекордною ціною акцій на фондовому ринку... Рекордні інвестиції у США, заводи та фабрики ростуть по всій країні», – зазначив він.

Трамп також наголосив, що стягування мит з імпорту дозволить покрити державний борг, який сягає $37 трлн.

