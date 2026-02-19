Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича

Рішення Гітанаса Науседи передбачає повернення ордена Великого князя Гедиміна, врученного Дмитру Табачнику у 1996 році

Президент Литви Гітанас Науседа ухвалив рішення позбавити державної нагороди колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника, який вважається соратником експрезидента Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Згідно з указом литовського лідера, Табачник має повернути орден Великого князя Гедиміна II ступеня, яким його відзначили раніше. Дмитро Табачник отримав нагороду у 1996 році за внесок у розвиток транскордонних відносин між Литвою та Україною. На той момент він обіймав посаду глави адміністрації президента України Леоніда Кучми.

За час перебування у владі Табачник неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів. Зокрема, йшлося про спробу опублікувати у газеті «Урядовий кур’єр» постанову Центральної виборчої комісії про перемогу Віктора Януковича на президентських виборах. Також його ім’я згадувалося у справі про зникнення унікальних документів із державного архіву у Львові.

Окрему критику викликала всеукраїнська соціальна акція «Зір», яка передбачала безкоштовну роздачу інвалідам війни дешевих окулярів китайського виробництва. Водночас жоден із цих скандалів не мав для політика юридичних наслідків.

До слова, очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс закликав Європу до безпрецедентного зміцнення. Як зазначає Кястутіс Будріс, світ змінюється просто зараз, а структури влади переглядаються.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував заклики деяких європейських лідерів, які говорять про діалог з російським диктатором Путіним. Він заявив, що ці розмови не додають Європі солідності. За словами Науседи, це свідчать про непослідовність у європейській політиці щодо РФ. При цьому президент Литви вважає, що Європа може брати участь у переговорах США з Росією щодо мирного врегулювання в Україні. За його словами, «Путін поважає силу і бачить цю силу на боці США».