Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі визначився з термінами рішення про орден Зеленського

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі визначився з термінами рішення про орден Зеленського
Навроцький отримав висновок Капітули про нагороду Зеленського
фото: tvpworld.com

У Варшаві заявили, що найближчі дні можуть стати вирішальними для долі найвищої державної нагороди, яку отримав український президент

Президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом може ухвалити рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Відповідний висновок уже підготувала Капітула ордена та передала його главі польської держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Капітула ордена Білого Орла провела засідання, на якому розглянула питання щодо нагороди Зеленського. У роботі органу також взяв участь Кароль Навроцький.

Після завершення засідання речник президента Польщі Рафал Леськевич повідомив, що глава держави ухвалить рішення у відповідний час.

За словами Леськевича, Варшава наразі очікує реакції Києва на рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування «імені Героїв УПА».

«Президент ухвалить рішення у відповідний час», – зазначив речник польського лідера.

Він також пояснив, що польська сторона вирішила дати українській владі додатковий час для можливої реакції на ситуацію.

За інформацією польських джерел, якщо Київ не перегляне свого рішення, президент Польщі може ухвалити остаточне рішення щодо ордена вже до середини червня. У виданні зазначають, що найближчими днями можуть з'явитися конкретні кроки з цього питання.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Читайте також:

Теги: Польща Володимир Зеленський Україна Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що креативність та наукове знання є особливою стратегічною перевагою України
Зеленський привітав науковців із Днем науки
16 травня, 12:59
Окремими цілями «далекобійних санкцій» стали стратегічні об’єкти російського нафтопереробного сектору
Зеленський підбив підсумки «тижневих далекобійних санкцій»
16 травня, 12:21
Венс: Ми лише затримали розгортання військ, які мали бути відправлені до Польщі. Це не скорочення. Це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях
Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі
20 травня, 05:26
Пам'ятна монета отримала номінал дві гривні
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
21 травня, 08:18
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
26 травня, 05:55
Безпілотники «Генерал Черешня» здобули бойовий досвід під час війни з Росією
Українські дрони виходять на ринок США: «Генерал Черешня» пройшов відбір
26 травня, 01:27
Президент заявив, що сьогодні відбулося у Раді важливе голосування
Ратифікація кредитної угоди з ЄС. Зеленський звернувся до нардепів
28 травня, 12:01
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до нації
Зеленський: Путін знову обрав війну і не хоче її закінчувати
5 червня, 20:14
Додому повернулися захисники Маріуполя та «Азовсталі»
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників
5 червня, 14:33

Політика

Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре
Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре
Президент Польщі визначився з термінами рішення про орден Зеленського
Президент Польщі визначився з термінами рішення про орден Зеленського
Німецький генерал назвав назвав цілі в РФ на випадок війни з НАТО
Німецький генерал назвав назвав цілі в РФ на випадок війни з НАТО
Вступ України до ЄС. Угорщина пригрозила зупинити переговори
Вступ України до ЄС. Угорщина пригрозила зупинити переговори
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»
Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua