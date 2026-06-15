Президент Польщі визначився з термінами рішення про орден Зеленського

У Варшаві заявили, що найближчі дні можуть стати вирішальними для долі найвищої державної нагороди, яку отримав український президент

Президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом може ухвалити рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Відповідний висновок уже підготувала Капітула ордена та передала його главі польської держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Капітула ордена Білого Орла провела засідання, на якому розглянула питання щодо нагороди Зеленського. У роботі органу також взяв участь Кароль Навроцький.

Після завершення засідання речник президента Польщі Рафал Леськевич повідомив, що глава держави ухвалить рішення у відповідний час.

За словами Леськевича, Варшава наразі очікує реакції Києва на рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування «імені Героїв УПА».

«Президент ухвалить рішення у відповідний час», – зазначив речник польського лідера.

Він також пояснив, що польська сторона вирішила дати українській владі додатковий час для можливої реакції на ситуацію.

За інформацією польських джерел, якщо Київ не перегляне свого рішення, президент Польщі може ухвалити остаточне рішення щодо ордена вже до середини червня. У виданні зазначають, що найближчими днями можуть з'явитися конкретні кроки з цього питання.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».