Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре

Вибори до Державної думи РФ заплановані на 20 вересня 2026 року

Вибори до Державної думи РФ заплановані на єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року

Напередодні виборів до Державної думи РФ, які мають відбутися у вересні, голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова попередила про можливі перебої зі зв’язком та доступом до інтернету. Вона заявила, що обмеження можуть запроваджуватися в регіонах у межах безпекових заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС.

«Я вважаю, що не треба нарікати, бо покладімо на шальки терезів: ти не зміг зайти в інтернет чи врятовані життя людей», – сказала Памфілова.

За словами, голови Центральної виборчої комісії російська виборча система вже адаптувалася до роботи в умовах обмеженого зв’язку та здатна проводити дистанційне електронне голосування навіть за таких умов. Також, за її словами, на виборчих дільницях планують встановити додаткові точки доступу Wi-Fi.

Зазначимо, вибори до Державної думи РФ заплановані на єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Відповідно до російського законодавства, парламентські вибори призначаються на третю неділю вересня року, коли завершуються повноваження чинного скликання.

Водночас через безпекові ризики та паливну кризу в Росії розглядається можливість розширення голосування до трьох днів – з 18 по 20 вересня.

Нагадаємо, керівництво Кремля досі не погодили ключові меседжі та фінальні списки кандидатів до виборів у парламент. Передвиборчу програму планують оприлюднити лише наприкінці серпня, фактично лише за місяць до голосування.