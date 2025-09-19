Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким

Зеленський не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі

Лідери України та Польщі проведуть переговори під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент Польщі Кароль Навроцький 21-24 вересня відвідає США та візьме участь у загальних дебатах ювілейної 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же буде й президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

На Генасамблеї Навроцький зосередиться на питаннях безпеки та представить польське бачення міжнародних відносин та світового порядку. Міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач зазначив, що там Навроцький може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Чиновника запитали, чи відбудеться також зустріч Навроцького із Зеленським. Пшидач відповів, що зала, в якій засідає ООН, є фактично невеликою і всі перебувають там поряд, тому контакти між політиками є очевидними. «Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися», – сказав посадовець.

Варто зазначити, що Зеленський ще не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі після 10-річної каденції Анджея Дуди.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером.