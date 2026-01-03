Після операції в Венесуелі Трамп пригрозив іще одній країні

Американський президент стверджує, що президентка Мексики неодноразово відхиляла його пропозиції втрутитися у боротьбу проти наркокартелів

Після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину за звинуваченням в організації наркотероризму, американський президент Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію в Мексику, де, за його словами, правлять наркокартелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Times.

Відповідаючи на запитання, чи мав на меті напад у Венесуелі надіслати сигнал президентці Мексики Клаудії Шейнбаум, американський президент відповів: «Ми дуже дружимо з нею, вона хороша жінка. Але Мексикою керують картелі, а не вона».

Трамп додав, що Шейнбаум неодноразово відхиляла його пропозиції втрутитися у боротьбу проти картелів та викорінити наркозлочинність, але не отримував згоди.

«Щось доведеться робити з Мексикою», – пригрозив він.

Як зазначає NYT, такі коментарі президента США прозвучали після того, як його чиновники похвалили Мексику за безпрецедентний сплеск співпраці, посилаючись на рекордну кількість арештів картелів та успішних вилучень фентанілу.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.