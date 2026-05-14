Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні
Словаччина залишається критично важливим оборонним хабом для української армії
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Словаччина стала одним із лідерів виробництва снарядів у НАТО та обіцяє зібльшувати постачання боєприпасів Україні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що країна перетворилася на одного з найбільших виробників боєприпасів у межах Альянсу, а комерційні поставки озброєння Києву надалі лише збільшуватимуться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TERAZ.SK.

За його словами, Братислава вже зараз забезпечує Україну снарядами мільйонними накладами, паралельно інвестуючи у власний військово-промисловий комплекс, який наразі формує майже 3% ВВП країни. Зокрема, Словаччина розвиває виробництво дронів-перехоплювачів у співпраці з місцевими авіаремонтними заводами. Пеллегріні також зауважив, що НАТО загалом зіткнулося з дефіцитом потужностей, оскільки навіть за наявності фінансування швидке розширення ліній виробництва є складним завданням.

Попри попередні заяви прем’єр-міністра Роберта Фіцо про припинення допомоги Україні з державних запасів, приватний оборонний сектор Словаччини показав рекордне зростання. У 2024 році експорт озброєння зріс до €1,15 млрд, що вдвічі перевищує показники минулого року та майже вдесятеро – довоєнний рівень. Міністр оборони Роберт Калиняк підтвердив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ країна збільшила виробництво артилерійських боєприпасів у 15 разів. Крім комерційних контрактів, Братислава продовжує підтримувати Україну через нові пакети допомоги, що включають засоби розмінування, інженерне обладнання та поглиблення промислової кооперації між державами. Таким чином, попри політичну риторику уряду, Словаччина залишається критично важливим оборонним хабом для української армії.

Як відомо, Словаччина включила будівництво двох цивільних лікарень до своїх оборонних витрат – аби дотягнутися до мінімального порогу НАТО. Братислава в цьому далеко не самотня. 

Колишній посол Словаччини у НАТО Томаш Валашек пояснив виданню: без урахування цих об'єктів Братислава зупинилася б на позначці 1,74% ВВП – а не задекларованих 2%. Офіційне пояснення Братислави – лікарні містять секретні об'єкти, пов'язані з обороною, і під час війни чи надзвичайних ситуацій відіграватимуть стратегічну роль.

Нагадаємо, мінімальний поріг у 2% ВВП НАТО затвердило ще 12 років тому – після анексії Криму Росією. Відтоді низка країн так і не виконала цю вимогу. Іспанія, зокрема, відкрито заявила, що зобов'язання НАТО щодо 5% нічого не значать – назвавши це суто політичною домовленістю без юридичного підкріплення.

Теги: Словаччина озброєння Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Греція підняла з моря дрон
Греція заявила про український слід у дроні біля свого узбережжя
Вчора, 10:06
Україна дедалі сильніше тисне на РФ
Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Вчора, 09:37
Дрони вже полюють на логістику РФ у Маріуполі
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
9 травня, 10:54
В офісі омбудсмена наголошують: зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості
Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень
5 травня, 14:19
Руслан Шеремета: «Ставка для молодого вчителя, без надбавок, – це трохи більше 8 тис. грн»
Реформа старшої школи. Вчитель з Одеси назвав ключовий провал Міносвіти
5 травня, 12:32
Відмова США від розміщення ракет Tomahawk у Німеччині посилює ризики безпеки Європи й стимулює її до оборонної автономії
Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною
4 травня, 16:38
Програма «Доступні ліки» поповнилася препаратами від трьох типів захворювань
Уряд розширив перелік «Доступних ліків». Які препарати можна придбати дешевше
4 травня, 11:06
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
14 квiтня, 05:39

Політика

Протокольні ігри Пекіна: що стоїть за зустріччю Трампа в аеропорту
Протокольні ігри Пекіна: що стоїть за зустріччю Трампа в аеропорту
Європа використовує тактику Трампа проти нього самого. Пояснення NYT
Європа використовує тактику Трампа проти нього самого. Пояснення NYT
Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні
Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні
NYT: Китайські фірми планують таємний продаж зброї Ірану
NYT: Китайські фірми планують таємний продаж зброї Ірану
Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА
Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном

Новини

Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
12 травня, 18:04

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua