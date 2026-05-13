Словаччина закрила прикордонні переходи з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відповідне рішення було ухвалено словацькою стороною з міркувань безпеки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Пункти пропуску було закрито у середу, 13 травня, близько 15:00

Словаччина оголосила про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фінансову адміністрацію.

Як зазначається, пункти пропуску було закрито приблизно з 15:00. Закриття триватиме «до подальшого повідомлення».

«Фінансова адміністрація рекомендує громадськості стежити за актуальною інформацією та дотримуватися вказівок Фінансової адміністрації та поліції. Ми будемо тримати вас в курсі подальшого розвитку ситуації», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на Закарпатті триває будівництво стаціонарного пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на кордоні з Румунією. Завершення будівництво обʼєкта заплановано до кінця року.

Як повідомлялося, Польща готується взяти на себе витрати на будівництво сучасної автомагістралі М10 завдовжки близько 80 км, яка з'єднає прикордонний пункт пропуску «Корчова-Краковець» зі Львовом і стане платною.

До слова, на пункті пропуску «Дорогуськ» на польсько-українському кордоні з 11 по 15 травня тестують систему обов'язкового електронного бронювання «е-Авізація» – водії вантажних транспортних засобів мають заздалегідь резервувати час і місце прибуття для прикордонного оформлення на виїзд із Польщі.

