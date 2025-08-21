Головна Світ Політика
Президент Угорщини прибрав згадку про Росію у дописі про обстріл Закарпаття

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Угорщини прибрав згадку про Росію у дописі про обстріл Закарпаття
Тамаш Шуйок стверджує, що завершення війни в Україні є спільним інтересом для всіх
фото: sandorpalota.hu

Угорський лідер прибрав згадку про те, що ракетного удару по Мукачеву завдала Росія

Президент Угорщини Тамаш Шуйок опублікував допис зі співчуттями унаслідок російської атаки по Мукачеву. Однак через певний час він відредагував публікацію, видаливши згадку про причетність до удару Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

У оригінальному дописі, опублікованому о 8:35, політик висловлює глибоке співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачеву та бажає їм одужання. Водночас вже о 9:33 формулювання про російський ракетний удар зникло, змінившись на «ракетний удар».

Змінений допис угорського політика
Змінений допис угорського політика
фото: Telex

Шуйок заявив, що якнайшвидше завершення війни є спільним інтересом «для всіх нас». «Я сподіваюся, що сторони у війні зможуть це усвідомити й завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям найближчим часом буде поставлено крапку в цій нелюдській та безглуздій різанині», – зазначено в його дописі.

Нагадаємо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. Наразі відомо, що 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

Теги: Закарпаття обстріл Угорщина Мукачево

Президент Угорщини прибрав згадку про Росію у дописі про обстріл Закарпаття
Президент Угорщини прибрав згадку про Росію у дописі про обстріл Закарпаття
