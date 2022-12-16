Коли почалася російська агресія? Посол Ізраїлю обурив соцмережу

Українців обурило, що посол веде офіційну сторінку у Telegram-каналі російською мовою

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський обурив соцмережі висловлюванням про те, що російська агресія проти України розпочалася лише у 2022 році.

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«В апреле 2022 года, через полтора месяца после начала российской агрессии против Украины, президент Зеленский заявил, что Украина станет «большим Израилем со своим лицом», – написав Бродський у власному Telegram-каналі.

Позиція дипломата обурила соцмережі, адже насправді російське вторгнення розпочалося ще у лютому 2014 року. Також варто зауважити, що попри роботу в Україні, офіційний канал Бродського російськомовний.

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«Усі притомні країни визнають акт агресії РФ проти України з 2014-го, і тільки в Ізраїля все почалося з лютого 2022 року», – написала журналістка Наталія Малиновська.

Михайло Бродський – ізраїльський дипломат, уродженець Ленінграду. Працював на посадах прес-аташе та політичного аташе посольства Ізраїлю в Росії. Надалі представляв Ізраїль в Лондоні та Казахстані (за сумісництвом в Киргизстані). Із серпня 2021 – посол Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, Ізраїль назвав умову, за якої надасть Україні високотехнологічні ракети, а також зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет.

Раніше стало відомо, що уряд Ізраїлю під тиском США погодився придбати «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів.

Також посол Ізраїлю пояснив, чому українцям не варто мріяти про «Залізний купол». Система ППО не зможе впоратися з тими ракетами, які летять на українські території.

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До слова, посол Бродський розказав, чим замість зброї Ізраїль допомагає Україні. Країна надає Україні обширну гуманітарну допомогу. Ізраїль постачав до України ліки, медичне обладнання (зокрема, на Львівщині був розгорнутий цілий польовий госпіталь), бронежилети, каски, спеціальні костюми для саперів.

Окрім того, посол Ізраїлю визнав: його держава виправдала не всі очікування з боку України. Дипломат назвав українцям три напрямки, на яких вони можуть розраховувати на допомогу Ізраїлю.

Зауважимо, що Ізраїль висловив свою позицію щодо російських «референдумів» в Україні.