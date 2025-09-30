Головна Світ Політика
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гегсет заявив, що більше не хоче бачити «товстих генералів і адміралів» або військовослужбовців із зайвою вагою в бойових підрозділах
Піт Гегсет: «Проста, але глибока правда: щоб бути впевненими в мирі, ми повинні готуватися до війни»

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новою місією Пентагону буде виключно ведення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на промову чиновника.

«Проста, але глибока правда: щоб бути впевненими в мирі, ми повинні готуватися до війни. Відтепер єдина місія відновленого Міністерства війни така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни… Ми прагнемо миру для наших громадян», – каже він.

За словами Гегсета, головним завданням США є «бути сильними, щоб запобігти війні». «Це називається мир через силу. Історія вчить: лише ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну», – пояснив глава Пентагону.

Чиновник заявив, що більше не хоче бачити «товстих генералів і адміралів» або військовослужбовців із зайвою вагою в бойових підрозділах, підкресливши необхідність дотримання суворих стандартів фізичної підготовки для американських військовослужбовців у всьому світі. «Абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів і адміралів у залах Пентагону, які керують командуваннями по всій країні, у світі, це має поганий вигляд», – сказав він.

Раніше Гегсет неодноразово наголошував на важливості дотримання американськими військовими нових вимог до фізичної підготовки в рамках більш широкої кампанії з переформатування «бойового духу» армії. «Сьогодні за моїм розпорядженням кожен член об'єднаних сил, незалежно від звання, зобов'язаний двічі на рік відповідати вимогам щодо зросту та ваги», – каже очільник Пентагону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано вирішив долучитися до зустрічі вищого військового командування, яка відбувається у Квантіко, штат Вірджинія. Минулого тижня Гегсет наказав зібрати сотні генералів та адміралів від однієї зірки й вище, а також старших офіцерів і рядових, аби виступити з промовою про військові стандарти та своє бачення «військової етики».

Теги: Пентагон Піт Гегсет США

