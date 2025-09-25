Очільник фракції «Грузинської мрії» відреагував на слова Зеленського про залежність від РФ

Грузинський політик стверджує, що Зеленський не має морального права оцінювати внутрішню ситуацію в інших країнах

Голова фракції правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кірцхалія обурився через виступ українського президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Зокрема, його зачепили слова про те, що Грузія залежна від Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rustavi 2.

Проросійський парламентар назвав Зеленського «маріонеткою» і політиком, який, негативно кажучи про права людини в Грузії, «ображає насамперед населення своєї країни».

За словами грузинського політика, українському президенту «спершу варто подивитись», де перебувають Україна та Грузія у висновках Європейської комісії, зокрема, щодо корупції, свободи ЗМІ та прав людини.

Як відомо, під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що Грузія залежить від Росії. «Ми вже втратили Грузію в Європі. Права людини і європейський характер державної системи там тільки скорочуються», – сказав український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.

До слова, Європарламент заявив, що Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.