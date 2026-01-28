Головна Країна Політика
Повоєнна відбудова України. Зеленський доручив допрацювати угоду зі США

Президент провів зустріч із членами переговорної групи та урядовцями
фото: Офіс президента (ілюстративне)

За словами глави держави, українська та американська сторони активно працюють над документом

Президент України Володимир Зеленський разом з посадовцями, які беруть участь у мирних переговорах визначили пункти, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави наголосив, що Україна та Сполучені Штати активно працюють над майбутнім документом. «Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність. Дякую представникам Президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше», – каже він.

Нагадаємо, 27 січня Володимир Зеленський повідомив, що урядовці з командою Офісу президента працювали із документом щодо відбудови України. «Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути», – сказав президент.

Як повідомлялося, відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

До слова, президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України.

