Путін подякував 20-річному сину Кадирова за «багаторічну роботу»

Російський президент Путін подякував сину Рамзана Кадирова

Сьогодні, 30 березня 2026 року, Володимир Путін висловив подяку Ахмату Кадирову, 20-річному сину очільника Чечні, за його роботу на державних посадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження президента Російської Федерації.

У документі зазначено, що подяку оголошено «за заслуги в галузі фізичної культури і спорту, багаторічну сумлінну роботу».

скриншот розпорядження Путіна

Подяка була оголошена невдовзі після того, як Ахмата Кадирова було призначено на посаду віцепрем'єра Чечні у січні 2026 року. Кадиров, коли призначав сина на цю посаду зазначив що той «має великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність».

Що відомо про Ахмата Кадирова

Ахматові Кадирову – 20 років. Він обіймає посаду міністра фізичної культури і спорту Чечні та віцепрем’єра республіки. Раніше він очолював футбольний клуб «Ахмат» і працював у профільному міністерстві.

До призначення віцепрем'єром Ахмат Кадиров обіймав посаду міністра у справах молоді Чеченської Республіки та очолював раду відділення «Руху перших».

Інші новини родини Кадирових

Варто зазначити, що діти та родичі Кадирова регулярно призначаються на важливі посади в Чечні та отримують високі регіональні нагороди. Дочку Рамзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років було призначено першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні.

Адам Кадиров: в 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, яке воює проти України. Згодом Рамзан Кадиров призначив його куратором Російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Наприкінці березня 2026 року з'явилися повідомлення про повернення молодшого сина Кадирова, Адама, у публічний простір після чуток про його травмування у ДТП. Він також отримав чергові нагороди та звання «за внесок у безпеку».

Візити та зустрічі: Влітку 2025 року Путін особисто вітав Адама Кадирова з одруженням, що підкреслило особливий статус родини Кадирових у Кремлі.

«Главком» писав, що Адам Кадиров вперше з'явився на офіційному заході в Грозному. Це стало його першою публічною появою після повідомлень про аварію, у якій він отримав серйозні травми. Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. Він виглядає помітно схудлим.

Юнак був одягнений у військову форму, а на його погонах красуються зірки майора. У мережі це вже викликало багато коментарів. Адже у Росії для отримання майорської зірочки потрібна вислуга щонайменше у 8–10 років. Також майора дають тим, хто закінчив вище військове училище чи відомчий навчальний заклад. Але немає даних, щоб Кадиров-молодший навчався там.