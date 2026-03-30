Путін подякував 20-річному сину Кадирова за «багаторічну роботу»

glavcom.ua
20-річний син Кадирова виконує обов'язки віцепрем'єра Чеченської Республіки
Російський президент Путін подякував сину Рамзана Кадирова

Сьогодні, 30 березня 2026 року, Володимир Путін висловив подяку Ахмату Кадирову, 20-річному сину очільника Чечні, за його роботу на державних посадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження президента Російської Федерації.

У документі зазначено, що подяку оголошено «за заслуги в галузі фізичної культури і спорту, багаторічну сумлінну роботу».

Подяка була оголошена невдовзі після того, як Ахмата Кадирова було призначено на посаду віцепрем'єра Чечні у січні 2026 року. Кадиров, коли призначав сина на цю посаду зазначив що той «має великий управлінський досвід, цілу низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність».

Що відомо про Ахмата Кадирова

Ахматові Кадирову – 20 років. Він обіймає посаду міністра фізичної культури і спорту Чечні та віцепрем’єра республіки. Раніше він очолював футбольний клуб «Ахмат» і працював у профільному міністерстві.

До призначення віцепрем'єром Ахмат Кадиров обіймав посаду міністра у справах молоді Чеченської Республіки та очолював раду відділення «Руху перших».

Інші новини родини Кадирових

Варто зазначити, що діти та родичі Кадирова регулярно призначаються на важливі посади в Чечні та отримують високі регіональні нагороди. Дочку Рамзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років було призначено першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні.

  • Адам Кадиров: в 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, яке воює проти України. Згодом Рамзан Кадиров призначив його куратором Російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Наприкінці березня 2026 року з'явилися повідомлення про повернення молодшого сина Кадирова, Адама, у публічний простір після чуток про його травмування у ДТП. Він також отримав чергові нагороди та звання «за внесок у безпеку».

  • Візити та зустрічі: Влітку 2025 року Путін особисто вітав Адама Кадирова з одруженням, що підкреслило особливий статус родини Кадирових у Кремлі.

«Главком» писав, що Адам Кадиров вперше з'явився на офіційному заході в Грозному. Це стало його першою публічною появою після повідомлень про аварію, у якій він отримав серйозні травми. Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. Він виглядає помітно схудлим.

Юнак був одягнений у військову форму, а на його погонах красуються зірки майора. У мережі це вже викликало багато коментарів. Адже у Росії для отримання майорської зірочки потрібна вислуга щонайменше у 8–10 років. Також майора дають тим, хто закінчив вище військове училище чи відомчий навчальний заклад. Але немає даних, щоб Кадиров-молодший навчався там. 

Читайте також:

Читайте також

Політичне виживання Путіна та його оточення тепер заручники війни
Золота клітка Кремля: як війна знищує російський бізнес
28 березня, 21:21
Війна в Балтії поставить хрест на газовій логіці
Окупація Естонії поки скасовується. При чому тут Запоріжжя?
22 березня, 17:47
Навіщо Путін знову шантажує Європу газом
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
14 березня, 16:32
Путін заробляє $150 млн на день через війну з Іраном
Війна на Близькому Сході різко збільшила доходи РФ: скільки Путін заробляє в день
12 березня, 21:51
Зеленський прокоментував роль США у переговорах з РФ
Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна
11 березня, 20:43
Скасування Європою санкцій на російську нафту означатиме стратегічну поразку європейців у війні проти Росії без жодного пострілу
«Сталевий дикобраз» Європи більше не працює. Що потрібно змінити
10 березня, 09:49
Удари по Ірану підвищили ціни на нафту, що збільшило доходи Росії
Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію
9 березня, 19:39
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
2 березня, 13:14
соратник Путіна натякнув, що російський диктатор в будь-яку хвилину може стерти Київ із лиця землі
Соратник Путіна пояснив, чому кияни мають бути дуже вдячні російському диктатору
28 лютого, 21:56

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
