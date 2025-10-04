Україна готує нові санкції проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК

РНБО готує нові санкційні рішення

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував застосування санкцій проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК.

Після Ставки Умєров повідомив, що РНБО готує нові санкційні рішення. «Тиск на державу-агресора буде лише посилюватися, у координації з нашими партнерами», – продовжив він.

Також він зазначив, що Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії. Основною темою Ставки став захист енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

«Завдання держави – забезпечити відновлення та гарантувати підтримку всім громадам, які постраждали. Пріоритет – посилення системи ППО, особливо на північно-східному напрямку, та ефективне прикриття регіонів від дронових і ракетних атак», – написав Умєров.

Зазначимо, Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він заслухав доповіді про захист обʼєктів, а також їх відновлення після наймасованішої атаки на газовидобувну інфраструктуру України.

Нагадаємо, російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною.

Як повідомлялося, глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення енергетичної підтримки України на тлі найбільшого удару РФ по газовидобутку з початку війни. За словами міністра, Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу.

До слова, «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.