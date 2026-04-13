Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ

Лубінець провів зустріч з Москальковою
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

«Порушили низку інших технічних питань, зокрема тих, що стосуються обмінних процесів і повернення цивільних»

У день обміну військовополоненими, напередодні Великодня, омбудсмен Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця.

Ключові питання перемовин:

  • обговорили верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;
  • передали листи від військовополонених їхнім родинам;
  • окреслили подальші кроки щодо возз’єднання сімей;
  • домовилися продовжити роботу над верифікацією осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«Також порушили низку інших технічних питань, зокрема тих, що стосуються обмінних процесів і повернення цивільних. Працюємо над тим, щоб кожен українець повернувся додому», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 11 квітня відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

Крім того, у рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу Національної гвардії України  «Азов»: 11 військовослужбовців бригади «Азов» та одного – бригади «Кара-Даг».

