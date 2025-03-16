Одіозна румунська депутатка написала листа Путіну – просить українські території

Шошоаке просить врахувати цю її вимогу «у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні»

Антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке написала листа російському правителю Володимиру Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії й заявила, що хоче «повернути» нібито румунські території, які належать Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

Приводом для листа Шошоаке Путіну стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через антиконституційні заяви.

Одіозна політикиня ж вважає, що насправді це повʼязано з її неодноразовими закликами налагодити «добрі відносини» з Росією, а в Румунії насправді встановилась «справжня диктатура».

«Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути», – ідеться в листі.

У звʼязку з цим Шошоаке просить врахувати цю її вимогу «у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні».

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала «Віримо в Бога» і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про «мільйон румунів» у Україні, яким «не дають говорити і молитися».

Раніше ультраправа та антиукраїнська євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти «дияволів».

Нагадаємо, румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка прославилася скандальними заявами про Україну, виявилася подругою російських дипломатів.