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Норвезька розвідка попередила про нові диверсії Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Норвезька розвідка попередила про нові диверсії Росії
Як зазначив глава розвідки Норвегії, РФ готова до більш ризикованих дій, хоча намагається уникати прямої конфронтації з НАТО
фото з відкритих джерел

За словами очільника Служби зовнішньої розвідки Норвегії, Росія намагається протистояти західній підтримці України

Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі, зокрема на об'єктах нафтової та газової галузі, ніж рік тому. Про це пише Reuters.

Очільник Служби зовнішньої розвідки Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенс пов'язує це з тим, що Росія намагається протистояти західній підтримці України.

«Рівень ризику змінився. Ми вважаємо, що диверсії зараз імовірніші, і спостерігаємо акти саботажу в Європі, що свідчить про рух РФ у цьому напрямку», – сказав Стенсенс.

Голова розвідки не надав конкретних подробиць щодо загроз, але підкреслив, що Росія, ставши «державою-вигнанцем», готова до більш ризикованих дій, хоча намагається уникати прямої конфронтації з НАТО.

Видання зазначає, що Росія відкидає такі звинувачення, називаючи їх нібито «залякуваннями» Заходу.

Норвегія є найбільшим постачальником газу до Європи та великим експортером нафти. Тож країна побоюється, що цілями можуть стати її нафтогазові об'єкти.

Нагадаємо, європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Зокрема, йдеться про вибухи та підпали.

Раніше The Insider з'ясувало, що російські шпигуни-нелегали із чеським громадянством допомогли російській розвідці організувати серію вибухів та отруєнь у Європі.

До слова, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Теги: Норвегія розвідка росія

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