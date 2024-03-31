Харків знову під ударом: у місті лунають вибухи

Влада закликала містян та мешканців області перебувати в укриттях

У неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях», – зазначив Терехов. Інших деталей він не повідомив.

Інформацію також підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!», – написав Синєгубов.

До відома, сьогодні вночі ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині. В обласному центрі та прилеглих районах вводяться аварійні відключення світла. Тут без світла лишилися 10 тисяч споживачів. Крім того, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Також у неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік.

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.