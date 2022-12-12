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Рада ЄС у понеділок може затвердити нові санкції проти Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рада ЄС у понеділок може затвердити нові санкції проти Росії
Очікується введення дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ
фото з відкритих джерел

Глави МЗС країн ЄС можуть прийняти чергові пакети санкцій щодо Росії та Ірану

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ обговорить у понеділок, 12 грудня, у Брюсселі ситуацію в Україні та розвиток подій в Ірані, а також, можливо, ухвалить нові обмежувальні заходи щодо Москви та Тегерана. Про це повідомляє BBC.

Високопосадовець ЄС, інформуючи на умовах анонімності журналістів про порядок денний міністерської наради, підтвердив, що глави МЗС країн ЄС можуть прийняти чергові пакети санкцій щодо Росії та Ірану.

Як повідомляється, на зустрічі обговорюватимуться можливості підтримки енергетичної системи України, зруйнованої російськими обстрілами, а також заморожені російські активи та перспектива їхньої конфіскації, щоб ці кошти можна було спрямувати на повоєнне відновлення України.

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначається, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

Повідомлялося, що посли Європейського Союзу обговорять дев'ятий пакет санкцій щодо Росії на початку цього тижня

Теги: Іран війна Європейський союз росія санкції

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