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Росія глушить GPS-зв'язок у Фінляндії – ISW

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія глушить GPS-зв'язок у Фінляндії – ISW
ISW: «Очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії, що посилюється» 
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що за даними фінського Федерального агентства транспорту і зв'язку Traficom, за останній тиждень кількість «збоїв» у роботі GPS почастішала

Влада Фінляндії заявляє про «збільшення» за останній тиждень кількості «збоїв» у роботі Global Positioning System (GPS). За їхніми даними, джерело впливів у роботі авіаційних та морських GPS, а також радарів, розташоване на території Росії, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни(ISW).

Аналітики зазначають, що за даними фінського Федерального агентства транспорту і зв'язку Traficom, за останній тиждень кількість «збоїв» у роботі GPS почастішала.

В ISW зазначають, що агентство послалося на «конкретний інцидент», що стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня. У соцмережі X фінський морський пілот повідомив, що «вночі він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів під час керування суднами поблизу Котки та Гаміни на південному узбережжі Фінляндії». Пілот опублікував відеозапис «збоїв» у роботі свого радара і повідомив, що «GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Гаміна».

В ISW зазначили, що «повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS та радарів у Фінській затоці збігаються із повідомленнями про російські перешкоди, що зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи».

В Інституті нагадали, що в березні 2924 року, ймовірно «російські перешкоди з Калінінграда заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, а також змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії».

Також, за даними аналітиків, «перешкоди GPS у країнах Балтії змусили Finnair скасувати рейси до естонського міста Тарту. Заборона діяла, доки аеропорт цього міста не запровадив систему заходження на посадку літаків, що не покладається на супутниковий сигнал цієї системи».

«Очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії, що посилюється. Вона спрямована безпосередньо проти країн НАТО і має на меті підірвати підтримку України та єдності Альянсу», – йдеться у звіті ISW.  

Нагадаємо, Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією. Про це повідомило фінському виданню Yle високопоставлене джерело у розвідці Фінляндії.

До слова, влада Фінляндії заявила, що виділяє Україні чергову військову допомогу. Це вже 24-й пакет оборонної підтримки від країни. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Фінляндії. Пакет обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро. Рішення сьогодні ухвалив президент республіки за поданням уряду. Згідно з повідомленням, йдеться про поставку військової техніки. 

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Теги: росія кібератака Фінляндія

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