США за ніч випустили до 160 ракет Patriot: Україна витрачає стільки за місяць – ЗМІ

На тлі війни з Іраном дефіцит перехоплювачів посилився і для самих США

Ці цифри показують, наскільки великою є потреба в ракетах для боротьби з балістичними цілями

Американські військові за одну ніч могли використати від 96 до 160 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE із комплексів Patriot для захисту двох об'єктів у Йорданії від іранських балістичних ракет. Про це повідомило видання The Hormuz Letter, повідомляє «Главком».

За його даними, Іран запустив по цілях у Йорданії від 32 до 40 балістичних ракет. Для їхнього перехоплення американські батареї Patriot випустили від 96 до 160 PAC-3 MSE. Таким чином, на одну іранську ракету могло припадати від трьох до чотирьох перехоплювачів.

Ці цифри показують, наскільки великою є потреба в ракетах для боротьби з балістичними цілями. Для порівняння, у березні єврокомісар Андрюс Кубілюс заявляв, що Україні потрібно близько 700 ракет-перехоплювачів Patriot на чотири зимові місяці. Це в середньому близько 175 ракет на місяць.

Отже, навіть нижня оцінка використання американцями в Йорданії, 96 ракет за ніч, становить понад половину від середньомісячної потреби України, а 160 ракет – близько 91% такого обсягу.

Проблема із запасами Patriot залишається актуальною. У серпні Володимир Зеленський заявляв, що у 2026 році Україна отримала лише близько третини того обсягу ракет для ППО, який отримала за аналогічний період 2025 року.

На тлі війни з Іраном дефіцит перехоплювачів посилився і для самих США. За даними AP, американські запаси Patriot у Європі скоротилися через інтенсивне використання ракет на Близькому Сході та передачу перехоплювачів Україні й іншим союзникам. Застосування до 160 PAC-3 MSE за одну ніч демонструє головну проблему сучасної протиракетної оборони: навіть успішне знищення кількох десятків балістичних ракет може потребувати сотні дорогих перехоплювачів.

Гендиректорка українського оборонного стартапу Fire Point Ірина Терех розповіла, що компанія планує поставити перший український перехоплювач балістичних ракет до кінця цього року, а ввести його в експлуатацію – наступного літа.