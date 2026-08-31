Виробництво цукру в Європі впаде через спеку та посуху

Скорочення виробництва уже призвели до зростання вартості цукру в Європі після двох років падіння

У сезоні 2026/27 виробництво цукру в Європі може скоротитися до найнижчого рівня за останні 38 років. Про це пише «Главком» із посиланням на прогноз французького сільськогосподарського кооперативу Tereos.

Головними чинниками падіння стали екстремальна спека, дефіцит вологи та погіршення стану посівів цукрових буряків.

За словами директора Tereos із сільського господарства Девіда Сержана, врожай цукрових буряків цього сезону буде більш ніж на 20% нижчим порівняно з минулорічним, а відносно середнього показника за останні п'ять років скорочення становитиме 15%. В окремих регіонах падіння врожайності сягає 50-60%. Ситуацію додатково ускладнює трирічне скорочення посівних площ у Франції та інших країнах Європи, а також обмежений набір інструментів для адаптації фермерів до кліматичних змін.

Через брак сировини Tereos уже коригує графіки роботи своїх переробних заводів для ефективнішого використання наявних обсягів. Скорочення виробництва та зменшення запасів на тлі підвищення світових цін уже призвели до зростання вартості цукру в Європі після двох років падіння.

Нагадаємо, у 2027 році виробництво курячого м’яса в Україні очікується на рівні 1,54 млн тонн, що на 60 тис. тонн перевищує показники поточного року. Відповідні дані у своєму прогнозі надали аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA).

Головним стримуючим чинником для подальшого розвитку галузі експерти називають воєнні ризики. Ворожі обстріли інфраструктури викликають збої у постачанні електроенергії, ускладнюють логістику та створюють прямого характеру ризики для виробничих процесів.

Раніше повідомлялося, що середня споживча ціна сала в Україні у липні 2026 року становила 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Водночас порівняно з липнем 2025 року продукт подорожчав на 21%.

У червні середня ціна сала становила 212,11 грн за кілограм. Таким чином, за місяць продукт подешевшав приблизно на 0,6%.