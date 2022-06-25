36 крутих людей проти трьох м*даків: хто зі знаменитостей підтримує Україну

Проти РФ об’єднався весь цивілізований світ

У мережі з’явилася графіка, яка ілюструє, хто зі світових знаменитостей підтримує Україну, а хто висловився «за» державу-агресорку РФ.

Користувач Олександр Бобров у Facebook влучно підписав картинку дописом: «три м*даки проти 36-ти крутих людей». Адже публічну підтримку Росії висловили лише актор і режисер Стівен Сігал, письменник Пауло Коельйо та спортсмен Джефф Монсон.

Водночас Україну підтримують зірки шоубізу, спортсмени, науковці та весь цивілізований світ.

Нагадаємо, днями Маккартні відмовився виконувати хіт «Бітлз» на знак протесту проти війни в Україні.

Тим часом російський співак отримає покарання за «дискредитацію армії РФ» (відео).

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