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  4. 36 крутих людей проти трьох м*даків: хто зі знаменитостей підтримує Україну
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    Культура

    36 крутих людей проти трьох м*даків: хто зі знаменитостей підтримує Україну

    графіка
    36 крутих людей проти трьох м*даків: хто зі знаменитостей підтримує Україну
    графіка з відкритих джерел

    Проти РФ об’єднався весь цивілізований світ

    У мережі з’явилася графіка, яка ілюструє, хто зі світових знаменитостей підтримує Україну, а хто висловився «за» державу-агресорку РФ.

    Користувач Олександр Бобров у Facebook влучно підписав картинку дописом: «три м*даки проти 36-ти крутих людей». Адже публічну підтримку Росії висловили лише актор і режисер Стівен Сігал, письменник Пауло Коельйо та спортсмен Джефф Монсон.

    Водночас Україну підтримують зірки шоубізу, спортсмени, науковці та весь цивілізований світ.

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    Нагадаємо, днями Маккартні відмовився виконувати хіт «Бітлз» на знак протесту проти війни в Україні.

    Тим часом російський співак отримає покарання за «дискредитацію армії РФ» (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Україна актор окупація співак #stoprussia
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    36 крутих людей проти трьох м*даків: хто зі знаменитостей підтримує Україну