Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»

Адміністрація президента США посилює військовий та політичний тиск на Венесуелу

Мадуро стверджує, що очільник США хоче встановити контроль над природними ресурсами Венесуели

Венесуела звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою скликати засідання для обговорення «тривалої агресії США» проти країни під керівництвом Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Неназваний дипломат ООН повідомив агентству, що засідання можуть призначити на найближчий вівторок. Раніше Венесуела скликала екстрене засідання Ради безпеки, «щоб зупинити ескалацію військової активності США в Карибському басейні».

Помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної та Південної Америки Мирослав Єнча висловив «глибоку стурбованість» через зростання військової активності США в Карибському басейні та загостренням напруженості у відносинах між Вашингтоном і Каракасом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив із різкою заявою у відповідь на слова Дональда Трампа про намір повернути «американські нафтові активи». За словами Мадуро, риторика Білого дому остаточно підтвердила справжні цілі Вашингтона – зміну влади та встановлення контролю над природними ресурсами країни.

Раніше військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

До слова, Китай публічно став на бік Венесуели після того, як США вирішили застосувати військово-морські заходи проти нафтових поставок. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї висловив підтримку Венесуелі, виступивши проти одностороннього тиску і підтвердивши прихильність принципам суверенітету.

Заяву було зроблено через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ блокувати нафтові танкери, посиливши тиск на південноамериканську країну.