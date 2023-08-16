Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу на телебаченні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу на телебаченні
Рекламу запустили через те, що група республіканців хоче змінити думку Республіканської партії щодо допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Реклама називається «Республіканці за Україну» і коштує $2 мільйони

Група республіканців хоче змінити думку Республіканської партії щодо допомоги США Україні, тому запустила проукраїнську рекламу для показу її під час дебатів кандидатів у президенти. Про це пише CNN.

Реклама називається «Республіканці за Україну» і коштує $2 мільйони. Її покажуть на національному телеканалі Fox News.

«Ми відчуваємо певну терміновість. Ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями й помітили падіння підтримки того, що, на нашу думку, є традиційним республіканським питанням», – зауважив спікер проєкту Ганнер Рамер.

В опитуванні, проведеному SSRS, 55% респондентів, серед яких 71% республіканців, вважають, що Конгрес США не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів.

До слова, Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо в цьому буде потреба.

Читайте також: В Кремлі вирішили, що Байден замало допомагає ЗСУ
Теги: США вибори у США телебачення реклама

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гіперзвукові ракети літають у п'ять-десять разів швидше за швидкість звуку
США та Японія створять перехоплювач гіперзвукових ракет
13 серпня, 14:10
Джон Кірбі
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
12 серпня, 01:51
Монета PayPal є токеном, випущеним на блокчейні Ethereum компанією Paxos Trust Company
PayPal створила власну криптовалюту
8 серпня, 20:31
Саманта підкреслила свою унікальну особливість й почала вести блог, чим швидко прославилася
Найбільший рот у світі: американка встановила ще один рекорд Гіннеса (відео)
2 серпня, 12:05
Ракетна атака на Кривий Ріг, $1,25 млрд допомоги від США. Головне за 31 липня
Ракетна атака на Кривий Ріг, $1,25 млрд допомоги від США. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00
Тисячі людей вийшли на вулиці Нігеру під час заколоту
Причина перевороту у Нігері: світові ЗМІ оприлюднили свої версії
28 липня, 08:41
Безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки
USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів
28 липня, 06:34
Джон Кірбі
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
28 липня, 02:24
Американський безпілотник MQ-9 Reaper
Росія і США на межі прямого конфлікту на Близькому Сході
26 липня, 22:26

Політика

Речниця Байдена зробила дурницю у соцмережі від його імені
Речниця Байдена зробила дурницю у соцмережі від його імені
Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу на телебаченні
Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу на телебаченні
На кордоні Польщі з'являться нові аеростати для захисту від Росії та Білорусі
На кордоні Польщі з'являться нові аеростати для захисту від Росії та Білорусі
«Ситуація виходить з-під контролю». ООН відреагувала на бойові дії в Судані
«Ситуація виходить з-під контролю». ООН відреагувала на бойові дії в Судані
Держдеп США пояснив, чим загрожує співпраця Росії та Північної Кореї
Держдеп США пояснив, чим загрожує співпраця Росії та Північної Кореї
Швеція виділяє Україні пакет військової допомоги майже на $314 млн
Швеція виділяє Україні пакет військової допомоги майже на $314 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9687
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8645
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7828
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5800
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
5683
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту