Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу на телебаченні

Рекламу запустили через те, що група республіканців хоче змінити думку Республіканської партії щодо допомоги Україні

Реклама називається «Республіканці за Україну» і коштує $2 мільйони

Група республіканців хоче змінити думку Республіканської партії щодо допомоги США Україні, тому запустила проукраїнську рекламу для показу її під час дебатів кандидатів у президенти. Про це пише CNN.

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Реклама називається «Республіканці за Україну» і коштує $2 мільйони. Її покажуть на національному телеканалі Fox News.

«Ми відчуваємо певну терміновість. Ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями й помітили падіння підтримки того, що, на нашу думку, є традиційним республіканським питанням», – зауважив спікер проєкту Ганнер Рамер.

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В опитуванні, проведеному SSRS, 55% респондентів, серед яких 71% республіканців, вважають, що Конгрес США не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів.

До слова, Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо в цьому буде потреба.