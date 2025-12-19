Крісті Ноем: За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS призупинити програму DV1

США призупиняють видачу грін-карт після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

«Стрілець з Браунського університету, Клаудіо Мануель Невес Валенте, в'їхав до Сполучених Штатів за програмою імміграційних віз «лотерея різноманітності» (DV1) у 2017 році і отримав грін карту. Цьому огидному індивіду ніколи не слід було дозволяти в'їжджати до нашої країни. У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки в Нью-Йорку терористом ІДІЛ, який в'їхав за програмою DV1 і вбив вісім людей», – йдеться у дописі.

Крісті Ноем додала: «За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS призупинити програму DV1, щоб жоден американець більше не постраждав від цієї згубної програми».

Зауважимо, що в університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Наагадаємо, що у США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. Федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Масові депортації та жорсткий контроль імміграції залишаються одним із ключових напрямків внутрішньої політики президента США Дональда Трампа.

До слова, українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Про цей інцидент розповів чоловік українки Віктор Король, який є громадянином США.