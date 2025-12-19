Головна Світ Політика
search button user button menu button

США призупиняють видачу грін-карт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
США призупиняють видачу грін-карт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Крісті Ноем: За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS призупинити програму DV1

США призупиняють видачу грін-карт після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

«Стрілець з Браунського університету, Клаудіо Мануель Невес Валенте, в'їхав до Сполучених Штатів за програмою імміграційних віз «лотерея різноманітності» (DV1) у 2017 році і отримав грін карту. Цьому огидному індивіду ніколи не слід було дозволяти в'їжджати до нашої країни. У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки в Нью-Йорку терористом ІДІЛ, який в'їхав за програмою DV1 і вбив вісім людей», – йдеться у дописі.

Крісті Ноем додала: «За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS призупинити програму DV1, щоб жоден американець більше не постраждав від цієї згубної програми».

Зауважимо, що в університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення. 

Наагадаємо, що у США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. Федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Масові депортації та жорсткий контроль імміграції залишаються одним із ключових напрямків внутрішньої політики президента США Дональда Трампа.

До слова, українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Про цей інцидент розповів чоловік українки Віктор Король, який є громадянином США.

Теги: США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Сьогодні, 02:40
47-річний Нуно Лурейро помер у лікарні
У США вбито фізика-ядерника Массачусетського технологічного інституту
17 грудня, 11:08
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
10 грудня, 04:31
Знесення Східного крила, де колись розміщувався офіс першої леді, розпочалося в жовтні
Трамп найняв нового архітектора для бального залу в Білому домі
5 грудня, 10:14
2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
3 грудня, 03:55
Італія може виступити посередником у війні в Україні
Папа Римський: Італія може стати мостом для миру між Україною і Росією
2 грудня, 21:57
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
30 листопада, 02:33
Дрісколл провів переговори з РФ
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
25 листопада, 09:19
Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України
Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України
24 листопада, 02:57

Політика

США призупиняють видачу грін-карт
США призупиняють видачу грін-карт
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
Рютте назвав країни, які блокують вступ України до НАТО
Рютте назвав країни, які блокують вступ України до НАТО
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua