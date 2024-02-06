Чи готовий Лондон до нападу Москви? Ріші Сунак дав коротку відповідь

Ріші Сунак наполягає, що Велика Британія цілком може захиститися від нападу Росії

Велика Британія готова відбити ймовірний напад з боку Росії, із таким твердженням виступив прем'єр-міністр Ріші Сунак в інтерв'ю телеканалу Talk TV, його слова наводить The Telegraph.

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«Так. Моє перше завдання – гарантувати нашу спільну безпеку», – сказав британський прем'єр, відповідаючи на запитання ведучого, чи Лондон готовий захиститися, якщо Москва «направить свої гармати» на Британію.

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За його словами, королівство нарощує інвестиції в оборону, оскільки ситуація у світі стає все менш безпечною, при цьому він згадав про загрозу судноплавства, що створюється хуситами в Червоному морі. «Я насправді, дивним збігом обставин, був в Україні в той самий час, коли ми брали участь разом із США в ударах самооборони проти угруповання хуситів і це свого роду демонструє світ, у якому ми живемо», – зазначив Сунак. «Але саме тому ми збільшили наші інвестиції в оборонні витрати, і це те, на що я витрачаю більше свого часу», додав він.

Як повідомляло раніше видання Politico, глава генштабу збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс закликав британців бути готовими до служби в армії у разі конфлікту з Росією. Також глава МЗС Британії звернувся до песимистів щодо перспектив війни в Україні. Західні політики та ЗМІ мають утриматися від песимістичних висловлювань щодо перспектив війни в Україні, оскільки час у ній – на боці Києва та його союзників. Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю The Sunday Times. За його словами, Росія вже зазнала величезної стратегічної поразки, коли розв’язала війну. Кемерон заявив, що прагне донести цю точку зору до американського експрезидента Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни за підсумками президентських виборів, які відбудуться у США в листопаді цього року.

Нагадаємо, Нагадаємо, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив з промовою у Верховній Раді України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей – і тому Україна має перемогти. Він зараз вже дійшов до того має принижуватися просити зброю в Ірану та Північної Кореї», – цитує слова Сунака Железняк.Як зазначив Ярослав Железняк, Сунак пригадав, що вперше в Україні був 10 років тому, коли відбувалась Революція Гідності, і бачить, що народ України досі хоче реалізувати свої мрії.