Верховний лідер Ірану заявив, що помститься за вбитого батька

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї також зазначив, що його країна вимагатимемо компенсації за кожну завдану шкоду під час війни

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Іран, як і раніше, рішуче налаштований помститися за його вбитого батька та всіх загиблих у війні, згідно з новою заявою, яку йому приписують після оголошення про припинення вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Хаменеї також заявив, що Іран виведе управління Ормузькою протокою «на новий рівень».

Він закликав південних сусідів Ірану – арабські держави вздовж Перської затоки – з підозрою ставитися до «хибних обіцянок дияволів», додавши, що його країна все ще чекає на «належну відповідь» від них, щоб продемонструвати їм свою добру волю та братерство.

Він додав, що Іран не прагне війни, але не відмовиться від своїх прав, «і в цьому відношенні ми розглядаємо весь Фронт Опору як єдине ціле».

«Ми неодмінно вимагатимемо компенсації за кожну завдану шкоду, а також кривавої ціни мучеників та компенсації пораненим цієї війни», – йдеться у заяві, яку приписують Хаменеї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські кораблі та війська залишатимуться навколо Ірану, «доки не буде повністю досягнено справжньої угоди».

«Усі американські кораблі, літаки та військовий персонал, а також додаткові боєприпаси, озброєння та все інше, що є доцільним і необхідним для рішучого переслідування та знищення ворога, який вже зазнав значних втрат, залишатимуться на своїх позиціях в Ірані та навколо нього доти, доки досягнута реальна угода не буде повністю виконана», – написав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США визначила питання високозбагаченого урану в Ірані як один із ключових пріоритетів напередодні нового етапу переговорів. Речниця Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що для Дональда Трампа припинення збагачення урану є принциповою позицією, якої він планує суворо дотримуватися. В американській адміністрації висловлюють сподівання, що розв'язати цю проблему вдасться за допомогою дипломатичних інструментів.