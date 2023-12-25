Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
Станом на 15.52 Повітряні сили повідомили про відбій загрози
Російські загарбники запустили ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил.
«Керована авіаційна ракета рухаються у напрямку Кривого Рогу!», – йдеться у повідомленні.
Станом на 15.52 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що українська протиповітряна оборона збила ракету в Криворізькому районі.
Раніше у Повітряних силах повідомляли, що повітряна тривога в Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.
За добу загалом ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.
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