Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинули»

Чоловік отримав у приміщенні ТЦК повістку, проте так і не прийшов для відправлення до військової частини

У Кропивницькому чоловік не пішов до війська, бо боявся за своє життя

У Кропивницькому до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Як інформує «Главком», про це повідомляє tsn.ua.

Як ідеться у вироку Подільського районного суду міста Кропивницького, чоловік 9 вересня 2024 року отримав у приміщенні ТЦК повістку, проте так і не прийшов для відправлення до військової частини.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК, оскільки багато його знайомих військових загинули. Він зазначив, що має літніх батьків і боїться за своє життя, а тому вирішив ухилитися від мобілізації. Він додав, що не хоче, щоб його мобілізували.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном 2 роки.

До слова, на Вінниччині прикордонника покарали за недбалість під час несення служби.

Інцидент стався у Могилів-Подільському районі. Прикордонник, який ніс службу на одному з відрізків українсько-молдовського кордону, не помітив порушника, що незаконно перетнув державний кордон у напрямку Молдови.