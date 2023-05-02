Україна отримає новий пакет військової допомоги від США. Що про нього відомо?

Politico: США 3 травня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн

США у середу, 3 травня, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн. Про це пише видання Politico із посиланням на неназвані джерела.

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За інформацією видання, новий пакет включатиме артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важку техніку, запасні частини та ракети Hydra-70. Раніше у Вашингтоні анонсували, що незабаром нададуть Києву додаткові пакети військової допомоги. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу додав, що США надали Києву майже все, що Збройні сили України просили «для наступальних операцій, які вони хочуть провести навесні».

Нагадаємо, Сполучені Штати не збираються оприлюднювати втрати України у війні, яку веде проти неї Росія. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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Американський чиновник наголосив, що США ніколи не надавали такої інформації та не збираються. «Українці тут жертви, Росія – агресор, і я просто не збираюся викладати у відкритий доступ інформацію, яка, знову ж таки, ускладнить життя українцям. Мені не потрібно дотримуватися того самого почуття ввічливості щодо росіян – я цього не робив і не збираюся зараз починати», – уточнив Кірбі.

Раніше Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу. У боях біля Бахмута загинуло близько 20 тис. російських загарбників. За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік. Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився».