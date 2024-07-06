Атака на унікальний електрометалургійний комбінат РФ: розвідка описала наслідки

Оскольський електрометалургійний комбінат є критично важливим для російського військово-промислового комплексу

Оскольський електрометалургійний комбінат у Білгородській області виведено з ладу внаслідок атаки безпілотників української розвідки. У найближчі місяці його відновлення буде проблематичним. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

«Ідеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва – виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал», – пояснив розвідник.

Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу. І нині воно зупинене, наголосив Юсов.

«На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків постачання», –зауважив представник ГУР.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Білгородській області.

Як повідомлялося, атаки на російські нафтопереробні заводи не можуть переломити перебіг війни, але зрештою можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів.

Раніше у російському обласному центрі Курську, розташованому неподалік українського кордону, спалахнула велика пожежа.

До слова, у квітні Головне управління розвідки провело операцію проти російського малого ракетного корабля «Серпухов». Зокрема, його зсередини знищив росіянин, який перейшов на бік України