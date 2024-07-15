Спільні навчання Росії та Китаю: нова загроза для Європи?

Навчання, проведені у спірних районах, можуть дати уявлення про потенційні майбутні конфлікти, до яких готуються Росія та Китай

Загроза для Європи: Росія і Китай об'єднують сили на полі бою

European Union Institute for Security Studies (EUISS) опублікувало дуже цікаву та важливу доповідь про динаміку російсько-китайського військового співробітництва, базуючись на дослідженні 66-ти спільних військових навчань.

Висновки – говорять про те, що Росія та Китай не просто відпрацьовують маневри та танкові біатлони, але готуються до (увага!!!) спільних великомасштабних воєнних дій, «пліч-о-пліч», на різних театрах, що може включати (знову увага!!!) Європейський.

Ключові пункти:

1. Після приходу до влади Сі Цзіньпіна та анексії Криму російсько-китайське військове співробітництво значно активізувалося, – за кількістю (див. на графік) та складності маневрів, питаннях, які відпрацьовуються, комбінованості вправ (наприклад із перекиданням на далекі відстані, використання морської авіації, проведення протичовнових навчань тощо).

Таким чином, Китай дипломатично говорячи, що він виступає з«а мир та за територіальну цілісність», насправді досить успішно провів стратегічну дезінформацію, та значно активізував військові приготування з агресором.

2. Фактично під прикриттям «мирних місій» відбувся перехід від антитерористичних навчань під егідою ШОС до імітації спільних військових операцій у регіональних війнах.

3. Залучення російського сухопутного компонента до повномасштабної війни проти України обмежила спільні навчання наземних сил, проте суттєво збільшилась кількість морських та повітряних навчань.

4. Окрема увага морським навчанням – наразі вони складають 35%, а географія охоплює – Середземне, Чорне моря, Оманську затоку, Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, Балтійське море, Японське море, Південну Атлантику і Тихий океан. По географії наразі спостерігаються два тренди: а) більше навчань на Сході, поблизу Китаю; б) деякі навчання трансформуються у тристоронні або багатосторонні, наприклад з ПАР або Іраном.

5. Крім цього, відбувся перехід від навчань у нейтральних зонах до навчань поблизу спірних вод, у ключових регіонах з точки зору морських комунікацій та світової торгівлі, поблизу узбереж геополітичних противників – біля Японії, Аляски, Індії.

6. На даний час Китай та Росія ще не мають взаємосумісності на рівні НАТО, але вони інтенсивно працюють над цим.

7. Навчання, проведені у спірних районах, можуть дати уявлення про потенційні майбутні конфлікти, до яких готуються Росія та Китай. На найближче майбутнє прогнозується подальше збільшення масштабів, складності, розширення географії – у тому числі біля Європи.