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Юрій Пойта Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР)

Спільні навчання Росії та Китаю: нова загроза для Європи?

glavcom.ua
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Навчання, проведені у спірних районах, можуть дати уявлення про потенційні майбутні конфлікти, до яких готуються Росія та Китай
колаж: glavcom.ua

Загроза для Європи: Росія і Китай об'єднують сили на полі бою

European Union Institute for Security Studies (EUISS) опублікувало дуже цікаву та важливу доповідь про динаміку російсько-китайського військового співробітництва, базуючись на дослідженні 66-ти спільних військових навчань.

Висновки – говорять про те, що Росія та Китай не просто відпрацьовують маневри та танкові біатлони, але готуються до (увага!!!) спільних великомасштабних воєнних дій, «пліч-о-пліч», на різних театрах, що може включати (знову увага!!!) Європейський.

Ключові пункти:

1. Після приходу до влади Сі Цзіньпіна та анексії Криму російсько-китайське військове співробітництво значно активізувалося, – за кількістю (див. на графік) та складності маневрів, питаннях, які відпрацьовуються, комбінованості вправ (наприклад із перекиданням на далекі відстані, використання морської авіації, проведення протичовнових навчань тощо).

Спільні навчання Росії та Китаю: нова загроза для Європи? фото 1

Таким чином, Китай дипломатично говорячи, що він виступає з«а мир та за територіальну цілісність», насправді досить успішно провів стратегічну дезінформацію, та значно активізував військові приготування з агресором.

2. Фактично під прикриттям «мирних місій» відбувся перехід від антитерористичних навчань під егідою ШОС до імітації спільних військових операцій у регіональних війнах.

3. Залучення російського сухопутного компонента до повномасштабної війни проти України обмежила спільні навчання наземних сил, проте суттєво збільшилась кількість морських та повітряних навчань.

4. Окрема увага морським навчанням – наразі вони складають 35%, а географія охоплює – Середземне, Чорне моря, Оманську затоку, Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, Балтійське море, Японське море, Південну Атлантику і Тихий океан. По географії наразі спостерігаються два тренди: а) більше навчань на Сході, поблизу Китаю; б) деякі навчання трансформуються у тристоронні або багатосторонні, наприклад з ПАР або Іраном.

5. Крім цього, відбувся перехід від навчань у нейтральних зонах до навчань поблизу спірних вод, у ключових регіонах з точки зору морських комунікацій та світової торгівлі, поблизу узбереж геополітичних противників – біля Японії, Аляски, Індії.

6. На даний час Китай та Росія ще не мають взаємосумісності на рівні НАТО, але вони інтенсивно працюють над цим.

7. Навчання, проведені у спірних районах, можуть дати уявлення про потенційні майбутні конфлікти, до яких готуються Росія та Китай. На найближче майбутнє прогнозується подальше збільшення масштабів, складності, розширення географії – у тому числі біля Європи.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай військові навчання Сі Цзіньпін путін війна

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Юрій Пойта

Спільні навчання Росії та Китаю: нова загроза для Європи?
Спільні навчання Росії та Китаю: нова загроза для Європи?

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