РФ готується до наступу: ЗСУ попереджають, що ситуація на фронті може різко загостритися

Коли на деревах з’явиться листя, розпочнуться «сприятливі умови для атакувальних дій»

Військові вказали на нову небезпеку на фронті з початком потепління

Армія Російської Федерації готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів, аби спробувати скористатись певними змінами на передовій. Як інформує «Главком», про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі «24 Каналу».

Із його слів, зараз інтенсивність бойових дій на фронті не висока. Втім, коли на деревах з’явиться листя, то ситуація може змінитися. Адже розпочнуться «сприятливі умови для атакувальних дій».

Окрім того, загарбники зможуть частково відновити боєздатність до того, як розпочнеться потепління. Втім, зауважив Трегубов, є сумніви, чи допоможе це армії РФ.

«Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде», – заявив Віктор Трегубов.

Загарбники, зауважує він, не мають безмежного ресурсу. Водночас українська розвідка повідомляє, що росіяни набирають людей до армії. Втім, йдеться не про ті цифри, які б дозволили війську країни-агресорки переламати ситуацію на фронті.

Речник Угруповання об’єднаних сил повідомив, що росіяни нещодавно здійснили механізований штурм позицій ЗСУ. Проте це тепер рідкість, бо загарбники зменшили інтенсивність використання бронетехніки. Вона стала малоефективною завдяки використанню українських БпЛА на оптоволокні.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону в Південній операційній зоні. Основна увага була зосереджена на ділянках, де ворог посилив штурмові дії, намагаючись прорвати українські рубежі.

Нагадаємо, російські загарбники намагалися прорвати оборону українських військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника.