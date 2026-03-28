Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ готується до наступу: ЗСУ попереджають, що ситуація на фронті може різко загостритися

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли на деревах з’явиться листя, розпочнуться «сприятливі умови для атакувальних дій»
фото з відкритих джерел

Військові вказали на нову небезпеку на фронті з початком потепління

Армія Російської Федерації готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів, аби спробувати скористатись певними змінами на передовій. Як інформує «Главком», про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі «24 Каналу».

Із його слів, зараз інтенсивність бойових дій на фронті не висока. Втім, коли на деревах з’явиться листя, то ситуація може змінитися. Адже розпочнуться «сприятливі умови для атакувальних дій».

Окрім того, загарбники зможуть частково відновити боєздатність до того, як розпочнеться потепління. Втім, зауважив Трегубов, є сумніви, чи допоможе це армії РФ.

«Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде», – заявив Віктор Трегубов.

Загарбники, зауважує він, не мають безмежного ресурсу. Водночас українська розвідка повідомляє, що росіяни набирають людей до армії. Втім, йдеться не про ті цифри, які б дозволили війську країни-агресорки переламати ситуацію на фронті.

Речник Угруповання об’єднаних сил повідомив, що росіяни нещодавно здійснили механізований штурм позицій ЗСУ. Проте це тепер рідкість, бо загарбники зменшили інтенсивність використання бронетехніки. Вона стала малоефективною завдяки використанню українських БпЛА на оптоволокні.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону в Південній операційній зоні. Основна увага була зосереджена на ділянках, де ворог посилив штурмові дії, намагаючись прорвати українські рубежі.

Нагадаємо, російські загарбники намагалися прорвати оборону українських військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника.

Читайте також:

Теги: розвідка ЗСУ штурм росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua