РФ звинувачується  у кампанії проти новообраного президента Чехії

Російські пропагандисти поширили фейкове відео, у якому Павел нібито закликає Чехію вступити у війну з Росією

Російські пропагандисти, ймовірно, стоять за кампанією проти нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела. Це було зроблено для того, щоб завадити обранню політика на цю посаду. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Чехії.



Так, міністерство опублікувало аналіз дезінформаційних та маніпулятивних наративів під час виборів президента, які відбулися у січні 2023 року. Як виявилося, найбільше нападок було саме на Павела, а також на його основного конкурента Андрія Бабіша.



«У цьому контексті варто відзначити, що перед другим туром виборів з'явилося широко поширене і маніпулятивно змонтоване відео, в якому Павел начебто заявив, що Чеська Республіка повинна вступити у війну з Російською Федерацією, хоча насправді він ніколи публічно про це не заявляв», – зазначають у чеському відомстві.



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Повідомляється, що відео першим опублікував телеграм-акаунт neČT24, який належить російському пропагандистському ЗМІ Sputnik, включеному до санкційного списку Європейського Союзу.

«Таким чином, можна зробити висновок, що в контексті президентських виборів у Чехії в 2023 році була зафіксована дезінформаційна діяльність іноземної держави, спрямована на завдання шкоди одному з кандидатів», – йдеться в аналізі.

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Серед інших маніпуляцій, спрямованих на дискредитацію легітимності виборів, МВС Чехії відзначило твердження про нібито маніпулятивну реєстрацію кандидатів і твердження про те, що на вибори начебто впливали ззовні.

Нагадаємо, що на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців. «Главком» зібрав цікаві факти про новообраного очільника держави.

До слова, Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. 31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Через війну Росії в Україні багаторічну угоду не продовжили.

У той же час прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що німецькі танки Leopard 2, які стоять на озброєнні Чехії, потрібні для протидії загрозам і оборони країни, тому Прага не зможе їх надати для потреб ЗСУ.