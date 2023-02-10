Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ звинувачується  у кампанії проти новообраного президента Чехії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ звинувачується  у кампанії проти новообраного президента Чехії
фото: Anadolu Agency

Російські пропагандисти поширили фейкове відео, у якому Павел нібито закликає Чехію вступити у війну з Росією

Російські пропагандисти, ймовірно, стоять за кампанією проти нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела. Це було зроблено для того, щоб завадити обранню політика на цю посаду. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Чехії.
 
Так, міністерство опублікувало аналіз дезінформаційних та маніпулятивних наративів під час виборів президента, які відбулися у січні 2023 року. Як виявилося, найбільше нападок було саме на Павела, а також на його основного конкурента Андрія Бабіша.
 
«У цьому контексті варто відзначити, що перед другим туром виборів з'явилося широко поширене і маніпулятивно змонтоване відео, в якому Павел начебто заявив, що Чеська Республіка повинна вступити у війну з Російською Федерацією, хоча насправді він ніколи публічно про це не заявляв», – зазначають у чеському відомстві.
 

Повідомляється, що відео першим опублікував телеграм-акаунт neČT24, який належить російському пропагандистському ЗМІ Sputnik, включеному до санкційного списку Європейського Союзу.

«Таким чином, можна зробити висновок, що в контексті президентських виборів у Чехії в 2023 році була зафіксована дезінформаційна діяльність іноземної держави, спрямована на завдання шкоди одному з кандидатів», – йдеться в аналізі.

Серед інших маніпуляцій, спрямованих на дискредитацію легітимності виборів, МВС Чехії відзначило твердження про нібито маніпулятивну реєстрацію кандидатів і твердження про те, що на вибори начебто впливали ззовні.

Нагадаємо, що на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців. «Главком» зібрав цікаві факти про новообраного очільника держави.

До слова, Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. 31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Через війну Росії в Україні багаторічну угоду не продовжили.

У той же час прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що німецькі танки Leopard 2, які стоять на озброєнні Чехії, потрібні для протидії загрозам і оборони країни, тому Прага не зможе їх надати для потреб ЗСУ.

Теги: Чехія Петр Павел пропаганда росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандисти РФ вміло транслюють кількісні показники, залякуючи ними
Чому в світі досі вірять у силу Росії?
1 лютого, 09:00
РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки
РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки
27 сiчня, 11:46
Росія активізувала спецоперації, що покликані розхитати суспільні настрої в Україні
Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових Гібридна війна
26 сiчня, 14:15

Політика

Чи отримає Україна винищувачі? Макрон уночі дав пресконференцію
Чи отримає Україна винищувачі? Макрон уночі дав пресконференцію
РФ звинувачується  у кампанії проти новообраного президента Чехії
РФ звинувачується  у кампанії проти новообраного президента Чехії
Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT
Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT
Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів
Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів
Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом
Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом
Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 
Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
26K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
23K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
18K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
11K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
9017
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії

Новини

СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Сьогодні, 03:00
Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Вчора, 20:12
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Вчора, 19:17
Путін розповів, як ледь не вмер
Вчора, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Вчора, 17:34

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту