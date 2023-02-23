Долю України вирішать Путін та Байден? МЗС відреагувало на пропозицію Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини переконаний, що для закінчення війни повинні переговорити глави США та РФ

«Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Так на скандальну заяву угорського дипломата відреагували в українському закордонному відомстві. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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У МЗС України переконані, угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії.

«Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України», – наголосив Ніколенко.

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Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії.

«Якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. У Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад», – зауважив речник українського МЗС.

Нагадаємо, напередодні Сійярто заявив, що президенти США та Росії могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили одне з одним. Він упевнений: якщо не буде негайного припинення вогню в Україні та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми – глава МЗС Угорщини шокував заявою про мир.

Раніше повідомлялося, що Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України. Угорський дипломат заявив про «концентровані напади на угорців та антиугорські дії» в Україні.

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Нещодавно словацький міністр закордонних справ звернувся до всіх, хто підтримує Росію та її диктатора – глава МЗС Словаччини вилаяв Віктора Орбана: «Іди на х*й».

Крім того, нещодавно глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська. Там він говорив про мир в Україні.

Зазначимо, президент Угорщини заявив, що буде підтримувати економічні відносини з Росією й надалі – продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами.

До слова, Угорщина взагалі не планує відмовлятися від російського палива, навпаки – вона поглиблює свою залежність від «Росатома»: Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.

Як відомо, Угорщина нині створює значні проблеми для ЄС. Влада держави зробила кілька абсолютно диких кроків по відношенню до України: що не так з Орбаном та Угорщиною?

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Зауважимо, Угорщина намагається заблокувати санкції проти російських олігархів.